Ruba 300 euro di ‘Gratta e vinci’ | arrestato
Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver rubato circa 300 euro di ‘Gratta e vinci’ da un tabaccaio in un centro commerciale. Il furto è avvenuto a Villanova di Castenaso. La polizia ha fermato il 26enne poco dopo il fatto. L’arresto è stato convalidato.
Un 26enne residente a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, è stato arrestato dopo il furto di alcuni ‘Gratta e vinci’ da un tabaccaio del centro commerciale di Villanova di Castenaso. L’uomo, pregiudicato e disoccupato, era già sottoposto a un regime di sorveglianza speciale per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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