Un uomo ha sottratto circa 300 euro di Gratta e Vinci in un centro commerciale. Approfittando di un momento di distrazione del proprietario, ha nascosto i pacchi sotto il gilet e poi è uscito senza pagare. La vicenda si è verificata nel quartiere di Castel San Pietro Terme. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare il responsabile.

Castel San Pietro Terme (Bologna), 3 giugno 2026 - Aveva nascosto sotto il gilet due pacchi di Gratta e Vinci per un valore complessivo di 300 euro, approfittando di alcuni istanti di distrazione del titolare della tabaccheria. Un gesto rapido, apparentemente passato inosservato, ma immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. Quelle immagini si sono poi rivelate decisive per consentire ai carabinieri di risalire all'autore del furto e arrestarlo. Il 26enne già noto alle forze dell’ordine. Protagonista della vicenda un 26enne residente a Castel San Pietro Terme, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune termale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba 300 euro di Gratta e Vinci al centro commerciale, chi è il ladro

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