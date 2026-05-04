Ruba Gratta e Vinci e tenta maldestramente di incassare le vincite | denunciato

Un uomo di origine nordafricana, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. La vicenda è iniziata con la denuncia presentata dal proprietario di una tabaccheria, dopo che l’uomo aveva sottratto un biglietto “Gratta e Vinci” e ha tentato di riscuotere le vincite senza successo. L’indagine ha portato alla sua identificazione e al conseguente deferimento.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato, al termine di un’attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata dal titolare di una tabaccheria situata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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