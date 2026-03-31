Doppio furto al centro commerciale Il Maestrale ruba scarpe e cosmetici | ladro 28enne in arresto

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare profumi, cosmetici e scarpe di marca in due negozi del centro commerciale

L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di Marzocca di Senigallia sono stati chiamati dal personale di sicurezza del centro commerciale “Il Maestrale” SENIGALLIA - Ruba profumi, cosmetici e un paio di scarpe di marca in due negozi dello shopping center, ma viene scoperto e bloccato dalla vigilanza. A finire in arresto un 28enne pakistano. L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di Marzocca di Senigallia sono stati chiamati dal personale di sicurezza del centro commerciale “Il Maestrale”. Poco prima infatti l’uomo era stato sorpreso dopo aver sottratto merce dal supermercato Ipercoop e dal negozio Bata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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