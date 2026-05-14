Ruba oltre tremila euro al centro commerciale e mette tutto in due trolley anche quelli rubati

Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare apparecchi elettronici per un valore di circa 1.300 euro nel corso di un tentativo di furto in un centro commerciale. Dopo aver preso alcuni oggetti, ha riempito due trolley, anche se uno di questi risultava essere stato rubato. Durante il tentativo di fuga, ha minacciato il viceresponsabile del negozio con delle cesoie, che aveva usato per tagliare i dispositivi di sicurezza.

Sorpreso nel tentativo di trafugare alcuni apparecchi elettronici per un valore di 1.300 euro, per guadagnarsi la fuga ha minacciato il viceresponsabile dell'esercizio commerciale con le cesoie, che aveva utilizzato per tagliare i dispositivi di sicurezza.Per questo la polizia ha arrestato un.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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