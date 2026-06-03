Rozzano polizia locale in azione Controllate 157 auto 29 le multe
Durante il ponte del 2 giugno, la polizia locale di Rozzano ha controllato 157 veicoli e ha emesso 29 multe. Le operazioni si sono concentrate sulle strade e nei negozi della zona, con verifiche mirate a garantire la sicurezza pubblica. Nessun incidente rilevante è stato segnalato durante le attività di controllo.
Controlli sulle strade e nei negozi durante il ponte del 2 giugno. La polizia locale ha intensificato l‘attività di vigilanza con l‘obiettivo di contrastare le violazioni al Codice della Strada, i comportamenti pericolosi alla guida e le irregolarità commerciali, in particolare quelle legate alla vendita di bevande alcoliche refrigerate. Il bilancio dell‘operazione è significativo: 157 autovetture controllate, oltre 230 persone identificate e 29 verbali contestati per diverse infrazioni. Tra gli episodi più rilevanti, il fermo di un giovane rozzanese di 18 anni sorpreso alla guida di un veicolo rubato. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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