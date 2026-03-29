La polizia locale di Verona ha intensificato i controlli sulle strade della città, tra cui via Bassone, utilizzando autovelox per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Le attività di controllo si svolgono senza pause e coinvolgono diverse strade di Verona, con l’obiettivo di monitorare la sicurezza stradale e garantire l’osservanza delle norme di circolazione.

Proseguono senza interruzioni le attività di controllo della polizia locale sul territorio cittadino, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità e al rafforzamento dei servizi di prossimità. A partire da lunedì 30 marzo 2026 e per l’intera settimana, le pattuglie saranno impegnate in una serie di verifiche mirate attraverso l’utilizzo di autovelox e telelaser, strumenti ormai consolidati nella prevenzione degli incidenti stradali e nel contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida. Le operazioni interesseranno alcune delle principali arterie urbane, tra cui via Sommacampagna, via Fenilon, viale del Brennero, via Camillo Cesare Bresciani, via Lugagnano e via Bassone. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Autovelox a Verona: via Bassone e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

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