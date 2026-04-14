Auto sugli stalli dei taxi raffica di controlli della Polizia Locale a Bari | scattano le multe

A Bari, le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare il parcheggio di veicoli sugli stalli riservati ai taxi. In questi giorni, sono stati effettuati numerosi accertamenti che hanno portato al rilascio di multe a chi occupava illegalmente gli spazi. Le operazioni proseguiranno con l’obiettivo di garantire la disponibilità degli stalli dedicati ai taxi e di rispettare le norme di sosta.

Proseguono i controlli della Polizia Locale a Bari per contrastare il fenomeno dei parcheggi di auto sugli stalli dei taxi. Questa mattina, i vigili hanno effettuato ulteriori verifiche nel quartiere Carrassi, in particolare su via Don Luigi Sturzo, nelle vicinanze del carcere cittadino.La Locale.🔗 Leggi su Baritoday.it Auto sugli stalli riservati ai taxi, raffica di multe in centro a BariPolizia locale in azione nel Murattiano per sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Auto private su stalli dei tassisti: scattano le multe in centro a BariDiverse auto parcheggiate sugli stalli dedicati ai taxi in centro a Bari sono state sanzionate dalla Polizia Locale nel pomeriggio e nella serata di...