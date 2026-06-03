Rompe i vetri e ruba all' interno di due auto fermato dalla polizia

Un uomo ha rotto i vetri di due auto e rubato all’interno durante la notte. Un residente ha chiamato la polizia, che è intervenuta subito. Le Volanti hanno bloccato il ladro poco dopo, mentre cercava di scappare. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono stati trovati gli oggetti rubati e il ladro è stato portato in commissariato. La polizia sta continuando le indagini.

La prontezza di un residente e il tempestivo intervento delle Volanti hanno permesso di bloccare un ladro in azione nel cuore della notte a Verona.L'episodio si è verificato intorno alle 22:45 di lunedì scorso, 1° giugno, in via Fiumicello, dove un cittadino, allarmato dal rumore inconfondibile. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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