Rompe i vetri e ruba all' interno di due auto fermato dalla polizia

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha rotto i vetri di due auto e rubato all’interno durante la notte. Un residente ha chiamato la polizia, che è intervenuta subito. Le Volanti hanno bloccato il ladro poco dopo, mentre cercava di scappare. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono stati trovati gli oggetti rubati e il ladro è stato portato in commissariato. La polizia sta continuando le indagini.

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La prontezza di un residente e il tempestivo intervento delle Volanti hanno permesso di bloccare un ladro in azione nel cuore della notte a Verona.L'episodio si è verificato intorno alle 22:45 di lunedì scorso, 1° giugno, in via Fiumicello, dove un cittadino, allarmato dal rumore inconfondibile. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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