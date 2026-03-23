AREZZO – Nel pomeriggio di ieri (22 marzo) è giunta una chiamata al 112 che segnalava un furto appena consumato all’interno di un noto negozio di abbigliamento del centro città. Immediatamente le volanti sono arrivate nel punto vendita dove, insieme all’addetto alla sicurezza, sono riuscite a bloccare un uomo, italiano, poco più che trentenne, che poco prima era riuscito ad arraffare dagli scaffali alcuni flaconi di profumo e stava cercando di scappare. La prontezza dell’addetto alla sicurezza, unitamente alla tempestività di intervento degli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno quindi permesso di bloccare... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ruba profumi in un negozio di abbigliamento e scappa: fermato dalla polizia

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