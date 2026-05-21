Ruba uno zaino all’interno di un’auto e si dà alla fuga rintracciato dalla polizia

Nelle prime ore del mattino, un uomo ha rubato uno zaino da un’auto parcheggiata in città e si è allontanato a piedi. La polizia, intervenuta in seguito a una chiamata al numero di emergenza, ha avviato le indagini e in breve tempo è riuscita a rintracciare il sospetto. L’uomo, di 43 anni, di origine tunisina e con precedenti penali, è stato fermato e denunciato per furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

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