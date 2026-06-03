Romasposa 2026 | Torna a Roma il Salone delle Nozze
A Roma si terrà nel 2026 la sessantaduesima edizione del Salone Internazionale della Sposa. L'evento si svolgerà con la partecipazione di circa 300 espositori, offrendo un approfondimento sulle ultime tendenze nel settore wedding. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per professionisti e coppie interessate a nozze e cerimonie. La data e il luogo precisi saranno comunicati successivamente.
Cosa: La sessantaduesima edizione del Salone Internazionale della Sposa, un appuntamento imperdibile con trecento espositori per scoprire le ultime tendenze del settore wedding.. Dove e Quando: L’evento si svolgerà presso La Nuvola – Roma Convention Center, nella Capitale, dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.. Perché: Per offrire ai futuri sposi un viaggio immersivo tra moda, design e la grande novità di quest’anno dedicata alle eccellenze agroalimentari tradizionali italiane.. Il fascino intramontabile del matrimonio trova la sua massima espressione nella Capitale, pronta ad accogliere nuovamente uno degli eventi più attesi e amati dell’anno. Torna in autunno Romasposa, il prestigioso Salone Internazionale della Sposa, giunto con orgoglio alla sua sessantaduesima edizione. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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