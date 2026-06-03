Romasposa 2026 | Torna a Roma il Salone delle Nozze

Notizia in breve

A Roma si terrà nel 2026 la sessantaduesima edizione del Salone Internazionale della Sposa. L'evento si svolgerà con la partecipazione di circa 300 espositori, offrendo un approfondimento sulle ultime tendenze nel settore wedding. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per professionisti e coppie interessate a nozze e cerimonie. La data e il luogo precisi saranno comunicati successivamente.