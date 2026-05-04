A Bologna torna Eufonica il Salone della musica e delle sue professioni

A Bologna si svolge dal 15 al 17 maggio la nuova edizione di Eufonica, il Salone della musica e delle sue professioni. L’evento si tiene nel centro cittadino e coinvolge artisti, tecnici e appassionati del settore musicale. Durante il fine settimana sono previste numerose esposizioni, incontri e workshop rivolti a chi lavora o semplicemente si interessa di musica. La manifestazione si svolge in diversi spazi della città e si conclude domenica sera.

Bologna, 4 maggio 2026 – Un lungo weekend, dal 15 al 17 maggio, dedicato a chi la musica la crea, la insegna e la vive, al padiglione 33 di Bologna Fiere, che unisce formazione, industria, artigianato e performance: è Eufonica, che torna per la quarta edizione, unendo formazione, industria, artigianato e performance. Con lo slogan "la musica è in tutti", l'evento si conferma un riferimento nazionale e internazionale affiancandosi nuovamente al ‘Guitar Show’, la storica mostra internazionale dedicata a chitarre, bassi e amplificazione, che da sola ospita 308 espositori da 29 differenti Paesi. Che cos’è Eufonica . Eufonica è il luogo in cui la musica prende forma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Bologna torna Eufonica, il Salone della musica e delle sue professioni Notizie correlate INDIRE, call su musica d’insieme e inclusione: adesioni entro il 27 marzo per il convegno Eufonica 2026INDIRE promuove una call for paper in vista del convegno “La musica d’insieme come pratica trasformativa: inclusione, partecipazione e benessere”, in... Schoolvision apre le porte delle sue masterclass a Milano: due giorni formazione sul mondo della musicaSabato 28 e domenica 29 marzo la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà due giorni di workshop, masterclass e talk per tutti gli appassionati del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La musica d’insieme come pratica trasformativa: il convegno INDIRE a Eufonica 2026; Zecchino d'Oro a Eufonica 2026; Cosa fare a Bologna nei weekend di maggio 2026; IL MEI A EUFONICA IL 15, 16 E 17 MAGGIO, ECCO I SUOI PRINCIPALI APPUNTAMENTI - MEI. A Bologna, torna Eufonica, il Salone della musica e delle sue professioniUn lungo weekend, dal 15 al 17 maggio prossimi, dedicato a chi la musica la crea, la insegna e la vive, in uno spazio inclusivo, quello del padiglione 33 di Bologna Fiere, che unisce formazione, indus ... ansa.it Eufonica 2026: a Bologna il Salone della Musica e delle sue professioniLa quarta edizione di Eufonica, il Salone della Musica e delle sue professioni, torna a Bologna dal 15 al 17 maggio 2026. L'evento si terrà presso il padiglione 33 di BolognaFiere, confermando la sua ... it.blastingnews.com Da mercoledì 27 a domenica 31 maggio l’Arsenale di Venezia torna a essere il centro della nautica internazionale. Qui, dove per secoli si è costruita la potenza marittima della Serenissima, prende forma la settima edizione del Salone Nautico di Venezia: un a - facebook.com facebook