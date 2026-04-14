Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile 2026, Irene si trova in uno stato di crisi a causa di dubbi sul suo matrimonio. Matteo decide di adottare una scelta drastica, mentre Agata riceve una telefonata misteriosa che viene intercettata da Mimmo. La puntata si concentra sui cambiamenti emotivi dei personaggi e sugli sviluppi delle loro relazioni.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile, Irene è scossa da nuovi dubbi sul matrimonio mentre Matteo prende una decisione drastica e Agata riceve una telefonata misteriosa intercettata da Mimmo. Le anticipazioni della soap daily di Rai 1. Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che continua a intrecciare sentimenti e ambizioni nella Milano degli anni Sessanta e che ci terrà compagnia più a lungo del solito. La chiusura è infatti prevista oltre la metà del mese di maggio, per la gioia dei tanti appassionati. La puntata in onda mercoledì 15 aprile alle ore 16.00 circa si muove su un filo sottile fatto di tensioni, piccoli segnali e scelte che rischiano di cambiare tutto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 aprile 2026: Irene in crisi prima delle nozze

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile 2026: Irene prende una decisione e spiazza JohnnyIrene prende una decisione definitiva e sorprende Johnny, mentre tra Botteri e Delia cresce l'attesa e Matteo inizia ad avere i primi sospetti.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 7 aprile 2026: Johnny e Irene parlano del bacio, intanto Matteo…Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori...

Tortine paradiso Morbida pasta biscotto farcita con una deliziosa crema a base di panna e latte condensato - facebook.com facebook

Dall’Inferno al Paradiso. L’ultima favola di Wout #VanAert x.com