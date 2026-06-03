Un ragazzo di 18 anni ha ucciso il vicino di casa con un coltello durante una lite nel quartiere Primavalle, periferia nord-ovest di Roma. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e immediatamente sono intervenuti i soccorritori, ma la vittima è deceduta sul posto. Dopo l'accaduto, le forze dell'ordine hanno fermato l’autore del gesto. La vicenda è sotto indagine.

Un ragazzo di 18 anni ha accoltellato e ucciso il proprio vicino di casa al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto nel quartiere Primavalle, in periferia nord-ovest di Roma Il fatto èavvenuto nella serata di martedì 2 giugnonella periferia nord-ovest di Roma.Un uomo di 54 anni è stato accoltellatoe ucciso a seguito di una lite avuta col proprio vicino di casa, a nulla sono serviti i soccorsi sopraggiunti immediatamente. Ilpresunto autore del delitto è un ragazzo colombiano di 18 anniche è stato fermato subito dopo il fatto dalle forze dell’ordine. Dai racconti dei vicini di casa sembra che i due avessero già discusso diverse volte, ma questa volta, la lite è sfociata in tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, uccide vicino di casa per una lite: fermato un 18enne

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