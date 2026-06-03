Roma tromba d’aria devasta il nord-est | caos al mercato di Conca d’Oro

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tromba d’aria ha colpito il nord-est della città, abbattendo alberi e causando danni al mercato di Conca d’Oro. Alcuni tronchi sono rimasti bloccati sulle strade principali, impedendo il passaggio di veicoli e pedoni. I commercianti presenti nel mercato hanno cercato di rimuovere i detriti e di riprendere le attività, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

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Quali strade sono rimaste bloccate dai tronchi caduti?. Come hanno reagito i commercianti del mercato di Conca d'Oro?. Cosa è successo all'auto tra via Valpellice e via Prati Fiscali?. Perché le strutture del mercato sono diventate proiettili pericolosi?.? In Breve Vigili del Fuoco intervenuti dalle ore 8 per caduta alberi a Prati e Talenti.. Albero travolge auto in movimento all'incrocio tra via Valpellice e via Prati Fiscali.. Pioggia intensa causa visibilità zero e pericoli alla guida in zone Parioli e Monteverde.. Polizia Locale schierata nel quartiere Nomentano per liberare passaggi stradali ostruiti.. Violenta tromba d’aria a Roma: danni diffusi tra i quartieri nord-est e il mercato di Conca d’Oro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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