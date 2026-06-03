Roma | tentato suicidio al Torrino vigili fuoco salvano donna

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Efrem Reatto, nel quartiere Torrino, per un tentato suicidio. Una donna si trovava in difficoltà e stava tentando di togliersi la vita. Le squadre di soccorso sono arrivate sul posto e sono riuscite a salvarla. Non sono stati forniti dettagli sul suo stato di salute o sulle circostanze dell’accaduto.

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La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato, intorno alle 17:30, alcune squadre in via Efrem Reatto per intervenire in un caso di tentativo di suicidio. L’azione è stata tempestiva e coordinata, con il personale che, giunto sul posto, ha potuto accedere all’interno dell’appartamento situato al terzo piano. Con grande cautela e fermezza, i vigili del fuoco sono riusciti a soccorrere la donna che si trovava già in una situazione critica, affacciata alla finestra. Intervento dei Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario. Una volta riportata all’interno dell’appartamento, la donna è stata immediatamente affidata ai sanitari del 118, che si sono prontamente attivati per fornirle le cure necessarie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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