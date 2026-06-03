Il Comune di Roma ha annunciato di aver piantato circa 60mila alberi, il doppio rispetto ai 30mila che sono stati abbattuti. Gli esperti di settore hanno commentato che non basta semplicemente sostituire gli alberi vecchi con piante giovani, sottolineando che la qualità del verde pubblico richiede interventi più approfonditi. Le dichiarazioni ufficiali si sono concentrate sul fatto che le operazioni di piantumazione siano state più numerose di quelle di taglio, senza ulteriori dettagli sulle modalità di gestione del verde.

“Trovo sbagliato e profondamente riduttivo il racconto per cui ‘abbiamo piantato più alberi di quanti ne abbiamo tagliati’. Anche se fosse vero numericamente non basterebbe, perché il tema non è quanti alberi entrano o escono dal bilancio comunale, ma quale patrimonio arboreo resta alla città. Quale ombra resta ai cittadini. Quale paesaggio ai quartieri. Abbattere alberi e ripiantarne non è un’operazione neutra. E comunque trentamila alberi abbattuti sono un’enormità”. Daniele Zanzi, agronomo di fama internazionale, commenta così i numeri del Bilancio Arboreo del Comune di Roma. Tra il novembre 2021 e il dicembre 2025, ha spiegato l’amministrazione presentando il Bilancio, gli abbattimenti sono stati 29. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roma taglia 30mila alberi, il Campidoglio: “Ne abbiamo piantati il doppio”. Gli esperti: “Non basta mettere piante giovani”

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