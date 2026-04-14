Il Colle degli Abeti storti | sono durati poco gli alberi di Natale piantati nel quartiere

Nel quartiere, gli alberi di Natale piantati come parte di un progetto durato due anni sono stati rimossi dopo un breve periodo. Il progetto, che prevedeva l’installazione di alberi di Natale naturali in vari spazi pubblici durante le festività, aveva ricevuto un riscontro positivo da parte dei residenti. A differenza di altre occasioni, questi alberi non sono stati destinati allo smaltimento come rifiuti o legna da ardere.

Il progetto va avanti da due anni ed è stato accolto con favore dai residenti. Gli alberi di Natale che abbelliscono, durante le festività, municipi, piazze ed eventi di Roma non vengono gettati nè, tanto meno, diventano legna da ardere. Le piante vengono invece trasportate e piantate nella.🔗 Leggi su Romatoday.it IL NOSTRO PRIMO ALBERO DI NATALE NELLA NUOVA CASA DI MIKE E AURORA - THE BAM FAMILY A Milano sono stati piantati 500 alberi per il bosco in memoria di Luca MarengoniL'iniziativa, promossa da Legambiente e Ups, ha permesso la piantumazione di 500 alberi in memoria del giovane scomparso in un tragico incidente... Taglio degli alberi nel quartiere Oltresavio, Csn: "Incoerente rispetto ai proclami sulla sostenibilità""Da anni nel quartiere Oltresavio, in particolare tra via Cerando, via Riccio e lungo l’asse della Via Emilia, assistiamo a un progressivo...