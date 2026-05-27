Tutti gli alberi abbattuti e piantati in quattro anni Il Campidoglio presenta il bilancio arboreo

In quattro anni, tutti gli alberi abbattuti e piantati sono stati ufficialmente registrati in un documento chiamato bilancio arboreo, presentato dall’amministrazione cittadina. Il rapporto include il numero di alberi tagliati, crollati e quelli messi a dimora nel periodo. Questo documento viene solitamente diffuso alla fine del mandato.

Quanti sono stati gli alberi tagliati, quelli crollati e gli esemplari messi a dimora da quando, la città, è amministrata da Gualtieri? C’è un documento che riassume queste informazioni e, solitamente, viene presentato al termine del mandato: il bilancio arboreo.Il bilancio arboreo anticipatoCon. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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ABBATTUTI GLI ALBERI VANDALIZZATI. CACCIA AI RESPONSABILI | 08/05/2026

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