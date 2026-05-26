Il Roma Pride ha deciso di escludere le organizzazioni Lgbtqia+ ebraiche dal corteo, affermando che non si sono dissociate dalla situazione a Gaza. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori sui social media, dopo un incontro con i rappresentanti di due associazioni legate alla comunità ebraica. Nessun altro dettaglio o spiegazione è stata fornita riguardo alla scelta.

Il Roma Pride chiude la porta al carro delle organizzazioni Lgbtqia+ ebraiche. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori sui social dopo un incontro con i rappresentanti di Keshet Italia e Keshet Europe. Il motivo? Secondo il Roma Pride, Keshet Italia avrebbe "la responsabilità di non aver preso e non intende prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza ". Da qui la conclusione: non ci sarebbero "condizioni per la partecipazione di un loro carro in Parata". Una scelta che segna uno strappo politico dentro una manifestazione che si definisce aperta, ma che rivendica anche una propria linea sul conflitto in Medio Oriente. "Il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma Pride, niente carro agli ebrei Lgbt: “Non prendono le distanze da Gaza”

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