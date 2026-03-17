L'allenatore del Marsiglia ha espresso grande interesse per l’attaccante inglese, considerato un obiettivo di mercato della Juventus. La società francese ha presentato una richiesta economica concreta per il giocatore, mentre la situazione attuale vede il club francese molto deciso a portare a termine l’acquisto. Spalletti, tecnico del Marsiglia, ha più volte manifestato il suo entusiasmo per l’attaccante.

Greenwood Juve, mister Spalletti è pazzo per l’attaccante inglese. La situazione attuale e quanti soldi chiede il Marsiglia. La Juve progetta il futuro del proprio reparto offensivo partendo da punti fermi e nuovi innesti di qualità. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo tassello sarà il rinnovo di Vlahovic, il cui ottimismo per la firma è in netta crescita. Tuttavia, i piani della dirigenza non si fermano qui: l’obiettivo è regalare a Luciano Spalletti un rinforzo sulla fascia destra che ricalchi le caratteristiche del giovane talento turco Yildiz.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Greenwood Juve, Spalletti è pazzo per l’ex obiettivo di mercato bianconero. La situazione e quanto chiede il Marsiglia

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