Omicidio a Roma 57enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo | fermato un 18enne
Un uomo di 54 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite condominiale in via Villastellone, nel quartiere Casal del Marmo a Roma. L’aggressione è avvenuta martedì sera e ha portato alla morte dell’uomo. Un ragazzo di 18 anni è stato fermato poco dopo l’incidente, ritenuto responsabile del ferimento mortale.
Un uomo di 54 anni è stato ucciso in via Villastellone a Roma nella serata di martedì 2 giugno. Fermato un ragazzo di 18 anni, che l'avrebbe colpito al culmine di una lite condominiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Omicidio a Roma, 54enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo: fermato un 18enneUn uomo di 54 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite in strada a Casal del Marmo, a Roma, martedì 2 giugno.
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