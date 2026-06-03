Omicidio a Roma 57enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo | fermato un 18enne

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite condominiale in via Villastellone, nel quartiere Casal del Marmo a Roma. L’aggressione è avvenuta martedì sera e ha portato alla morte dell’uomo. Un ragazzo di 18 anni è stato fermato poco dopo l’incidente, ritenuto responsabile del ferimento mortale.