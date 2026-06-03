Omicidio a Roma 54enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo | fermato un 18enne
Un uomo di 54 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite in strada a Casal del Marmo, a Roma, martedì 2 giugno. La vittima è deceduta sul posto. Un ragazzo di 18 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine, sospettato di aver inflitto il colpo durante il confronto.
Un uomo di 54 anni è stato ucciso in via Villastellone a Roma nella serata di martedì 2 giugno. Fermato un ragazzo di 18 anni, che l'avrebbe colpito al culmine di una lite condominiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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