Omicidio a Roma 54enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo | fermato un 18enne

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è stato accoltellato alla gola durante una lite in strada a Casal del Marmo, a Roma, martedì 2 giugno. La vittima è deceduta sul posto. Un ragazzo di 18 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine, sospettato di aver inflitto il colpo durante il confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 54 anni è stato ucciso in via Villastellone a Roma nella serata di martedì 2 giugno. Fermato un ragazzo di 18 anni, che l'avrebbe colpito al culmine di una lite condominiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lite tra vicini per i rifiuti degenera nel sangue a Roma: 54enne ucciso con una coltellata alla gola, fermato un 18enneUna lite tra vicini a Roma, nel quartiere Casal del Marmo, si è conclusa con un uomo di 54 anni ucciso da una coltellata alla gola.

Leggi anche: Omicidio a Roma, accoltellato alla gola: morto un uomo. Arrestato un 18enne

Temi più discussi: Omicidio a Roma, accoltellato alla gola: morto un uomo. Arrestato un 18enne; Omicidio a Roma dopo una lite per i rifiuti: ucciso a 57 anni davanti alla compagna da un 18enne; Omicidio a Roma, 54enne accoltellato alla gola dopo una lite in strada a Casal del Marmo: fermato un 18enne; Roma Casal del Marmo, lite condominiale finisce nel sangue: ucciso un 54enne. La polizia arresta un diciottenne colombiano.

casal del marmo omicidio a roma 54enneA 18 anni sgozza il vicino di casa: il litigio per la spazzatura e il regolamento di contiIl ragazzo si sarebbe avventato sulla vittima, un uomo di 54 anni, dopo l'ennesima discussione tra condomini. L'omicidio alle porte di Roma ... today.it

casal del marmo omicidio a roma 54enneOmicidio a Roma, accoltellato alla gola: morto un uomo. Arrestato un 18enneA dare l'allarme sono stati i residenti che hanno sentito le urla della vittima. Sul posto i medici del 118 e la polizia di Stato che indaga ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web