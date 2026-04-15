Nubifragio su Roma oggi 15 aprile 2026 | pioggia intensa e allerta meteo nella Capitale

Oggi, 15 aprile 2026, Roma si trova sotto una forte ondata di maltempo con un nubifragio che sta interessando la città. Dalla mattinata, le precipitazioni sono aumentate progressivamente fino a diventare molto intense, causando allerta meteo. Le strade sono allagate in diverse zone e le autorità hanno emesso avvisi di criticità per la giornata. La pioggia continua a cadere copiosa, rendendo difficile la circolazione e le attività all'aperto.

Un violento nubifragio si sta abbattendo in queste ore sulla città di Roma, dove dalla mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, la pioggia è diventata via via più intensa fino a trasformarsi in un vero e proprio diluvio. L’allerta meteo era stata diramata fin dalle prime ore della giornata e resta valida per le successive 18-24 ore. Secondo le previsioni, sul territorio del Lazio sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli ma localmente moderati. Nel corso della giornata, la situazione è peggiorata soprattutto nel pomeriggio, quando sulla Capitale si sono abbattuti rovesci temporaleschi più intensi, accompagnati da raffiche di vento.🔗 Leggi su Funweek.it

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