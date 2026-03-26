Nubifragio su Roma | pioggia intensa tuoni e raffiche di vento – è allerta gialla

Nella giornata di oggi, 26 marzo, Roma è stata interessata da un intenso nubifragio che ha causato pioggia forte, tuoni frequenti e raffiche di vento. La città ha iniziato a essere colpita dalle condizioni meteorologiche avverse nelle prime ore del mattino, provocando disagi diffusi in diverse aree. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per le prossime ore.

Roma sotto un violento peggioramento meteo nella giornata di oggi, 26 marzo. Dalle prime ore del mattino la Capitale è stata colpita da un vero e proprio nubifragio, con piogge battenti, fulmini frequenti e forti raffiche di vento che stanno creando disagi in diverse zone della città. Il maltempo rientra in un’ondata più ampia che interessa tutto il Lazio, causata da una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Il sistema di Protezione Civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo gialla valida tra il 25 e il 26 marzo, segnalando condizioni potenzialmente critiche per vento, precipitazioni e mareggiate. Pioggia intensa e attività elettrica. 🔗 Leggi su Funweek.it

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