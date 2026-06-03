Roma nove siti archeologici restaurati aprono gratis | il programma delle visite di giugno

Nove siti archeologici di Roma Capitale saranno aperti gratuitamente al pubblico durante i fine settimana di giugno. Le visite sono organizzate come eventi straordinari e si svolgeranno nel corso del mese, offrendo l’opportunità di visitare questi luoghi senza costi. L’iniziativa permette ai visitatori di accedere ai siti restaurati e di scoprire le strutture archeologiche di Roma attraverso visite guidate e aperture speciali.

Roma, 3 giugno 2026 – Nove siti archeologici di Roma Capitale aprono eccezionalmente al pubblico con un calendario di visite straordinarie gratuite nei fine settimana di giugno. L’iniziativa prende il via domenica 7 giugno e riguarda monumenti e aree archeologiche appena restaurati grazie agli interventi realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito del programma PNRR – Caput Mundi. Il progetto offre ai cittadini e ai visitatori la possibilità di riscoprire luoghi noti e meno conosciuti del patrimonio culturale romano, alcuni dei quali saranno aperti al pubblico per la prima volta. Le visite saranno accompagnate da guide specializzate e consentiranno di conoscere da vicino il lavoro di restauro e valorizzazione svolto negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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