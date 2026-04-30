In Molise, durante il ponte di maggio, musei e siti archeologici statali saranno accessibili gratuitamente il 1° e il 3 maggio. L'iniziativa coincide con la Festa dei Lavoratori e la Domenica al Museo, coinvolgendo tutta la regione. Questa scelta permette ai visitatori di esplorare gratuitamente luoghi culturali e storici presenti nella zona in quei giorni.

?? Cosa sapere Musei e siti statali in Molise gratuiti per il 1° maggio e il 3 maggio. L'iniziativa unisce la Festa dei Lavoratori alla Domenica al Museo in tutta la regione. Il Parco archeologico di Sepino e la Direzione regionale Musei nazionali Molise hanno confermato l'apertura straordinaria dei siti culturali statali in tutta la regione per celebrare il 1° maggio e la Domenica al Museo del 3 maggio. Questa iniziativa crea un collegamento diretto tra le festività dedicate ai lavoratori e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MOLISE: musei e siti archeologici gratis per il ponte di maggio

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