Roma | controlli a Borghesiana e Tor Bella Monaca tre arresti 94 mila euro di sanzioni

Nelle ultime ore, la polizia di Stato ha effettuato controlli nel quadrante est della Capitale, lungo le zone di Borghesiana e Tor Bella Monaca. Durante le operazioni sono stati arrestate tre persone e sono state comminate sanzioni per un totale di 94 mila euro. Le attività si sono concentrate sulla verifica di rispetto delle normative e sulla repressione di attività illecite nella zona.

Tre arresti e sanzioni per 94 mila euro: è questo il risultato dei controlli effettuati nelle ultime ore dalla polizia di Stato nel quadrante est della Capitale, lungo la direttrice Borghesiana-Tor Bella Monaca. L’attività, condotta dagli agenti del VI distretto Casilino, ha visto il supporto dell’ispettorato del lavoro, del sesto gruppo Torri della polizia di Roma e del reparto cinofili della polizia di Stato. L’operazione si è sviluppata su due fronti: da un lato, una capillare azione di verifica amministrativa sugli esercizi commerciali, dall’altro, un’attività repressiva sul territorio, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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