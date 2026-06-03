Un uomo è stato ucciso a coltellate durante una lite con un 18enne colombiano in via di Villa Stellone, nel quartiere Aurelio di Roma. La discussione è avvenuta mentre l’uomo stava buttando l’immondizia. La polizia è intervenuta dopo le chiamate dei residenti, che avevano udito urla. L’aggressore è stato arrestato e si trova ora in custodia.

ROMA - Le urla per le scale con i residenti che hanno chiamato la polizia. Un morto ieri sera in via di Villa Stellone, quartiere Aurelio. La vittima è un italiano, classe 1969, gravato da numerosi precedenti alle spalle per droga, reati contro il patrimonio, ma il suo nome non compare in nessuna inchiesta di rilievo. Intorno alle 21 la vittima è uscita di casa per buttare l'immondizia e in strada avrebbe incontrato il suo assassino, un uomo di origini sudamericane che è stato poi fermato dalle volanti della polizia di Stato con l'accusa di omicidio volontario. Il presunto killer è nato nel 2008 in Colombia, e il delitto sarebbe arrivato al termine di una lite per futili motivi, almeno così raccontano i residenti, anche se gli investigatori dubitano fortemente della ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Roma, lite mentre butta l'immondizia: ucciso a coltellate da un 18enne colombiano (poi arrestato). Giallo all'Aurelio

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