Una lite tra vicini a Roma, nel quartiere Casal del Marmo, si è conclusa con un uomo di 54 anni ucciso da una coltellata alla gola. L’omicidio è avvenuto in un condominio durante un confronto sui rifiuti. Un 18enne è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. La discussione è degenerata in violenza, portando alla morte del 54enne.

L’omicidio è avvenuto in un condominio a Casal del Marmo. Una discussione tra vicini di casa sfociata in tragedia. È accaduto nella serata di oggi a Roma, dove un uomo di 54 anni è stato ucciso al culmine di una lite condominiale. Per l’omicidio la polizia ha fermato un 18enne di origine colombiana, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione mortale. Il dramma si è consumato poco dopo le 21 in via Villastellone 32, tra i quartieri di Primavalle e Casal del Marmo, nella periferia ovest della Capitale. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito il vicino di casa con un’arma da taglio durante una discussione per i rifiuti degenerata in pochi istanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Lite tra vicini per i rifiuti degenera nel sangue a Roma: 54enne ucciso con una coltellata alla gola, fermato un 18enne

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