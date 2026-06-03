All'alba a Monterotondo, in provincia di Roma, si è sviluppato un incendio in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani in via Tamigi 9A. Tre persone sono state trasportate in ospedale a causa delle ferite riportate. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di paura si sono verificati all’alba a Monterotondo, in provincia di Roma, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al piano terra di una palazzina di quattro piani, precisamente in via Tamigi 9A. L’allerta è scattata intorno alle 4 del mattino, richiamando l’attenzione dei soccorsi. Intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autoscale e un’autobotte, per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’edificio. L’incendio si è sviluppato all’interno dell’unità abitativa situata al pian terreno, creando una situazione di emergenza che ha richiesto un intervento rapido ed efficace. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: incendio all’alba in una palazzina a Monterotondo, tre persone in ospedale

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