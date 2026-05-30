Incendio in una palazzina a Cernusco sul Naviglio | 4 persone ricoverate in ospedale

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato una palazzina di tre piani in via Cristoforo Colombo a Cernusco sul Naviglio. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio.

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Cernusco sul Naviglio (Milano) – Una palazzina di tre piani è andata a fuoco nella mattina di oggi, sabato 30 maggio 2026, in via Cristoforo Colombo 19, a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. L'incendio, scaturito da un appartamento al piano terra, è stato spento dai vigili del fuoco. Quattro le persone ricoverate in codice verde all'ospedale di Cernusco sul Naviglio: non sono in pericolo. Restano da stabilire le cause del rogo devastante e il bilancio dei danni che appaiono ingenti. La moderna palazzina danneggiata lungo una facciata In aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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