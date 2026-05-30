Incendio in una palazzina a Cernusco sul Naviglio | 4 persone ricoverate in ospedale

Notizia in breve

Un incendio ha interessato una palazzina di tre piani in via Cristoforo Colombo a Cernusco sul Naviglio. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio.