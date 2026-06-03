Roma il Villaggio Arma apre a Villa Borghese | cosa vedere dal 4 al 7 giugno

Da cdn.ilfaroonline.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno, Villa Borghese ospiterà il Villaggio Arma in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’evento sarà aperto al pubblico e offrirà spazi dedicati a diverse specialità dell’istituzione. La manifestazione si svolgerà in un’area all’interno del parco, con esposizioni, attività e incontri informativi. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti i visitatori.

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Roma, 3 giugno 2026 – Dal 4 al 7 giugno, in occasione della celebrazione del 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Villa Borghese ospiterà il Villaggio Arma, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione in tutte le sue articolazioni e specialità. Per l’occasione, Radio Rai organizzerà un live dal glass studio nel cuore del villaggio, con una trasmissione interamente alimentata da energia rinnovabile certificata. Chiara Giallonardo condurrà “Io, Chiara e il Green”, programma che racconterà in diretta l’incontro tra cittadini, istituzioni e Arma dei Carabinieri, accendendo i riflettori sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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