Roma il Villaggio Arma apre a Villa Borghese | cosa vedere dal 4 al 7 giugno

Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno, Villa Borghese ospiterà il Villaggio Arma in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’evento sarà aperto al pubblico e offrirà spazi dedicati a diverse specialità dell’istituzione. La manifestazione si svolgerà in un’area all’interno del parco, con esposizioni, attività e incontri informativi. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti i visitatori.