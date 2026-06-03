Roma il Villaggio Arma apre a Villa Borghese | cosa vedere dal 4 al 7 giugno
Dal 4 al 7 giugno, Villa Borghese ospiterà il Villaggio Arma in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’evento sarà aperto al pubblico e offrirà spazi dedicati a diverse specialità dell’istituzione. La manifestazione si svolgerà in un’area all’interno del parco, con esposizioni, attività e incontri informativi. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti i visitatori.
Roma, 3 giugno 2026 – Dal 4 al 7 giugno, in occasione della celebrazione del 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Villa Borghese ospiterà il Villaggio Arma, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione in tutte le sue articolazioni e specialità. Per l’occasione, Radio Rai organizzerà un live dal glass studio nel cuore del villaggio, con una trasmissione interamente alimentata da energia rinnovabile certificata. Chiara Giallonardo condurrà “Io, Chiara e il Green”, programma che racconterà in diretta l’incontro tra cittadini, istituzioni e Arma dei Carabinieri, accendendo i riflettori sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Bambini in sella con i Carabinieri a Cavallo, dimostrazioni di mascalcia e tante attività per le famiglie: Villa Borghese celebra il compleanno dell'Arma aprendo le porte ai cittadini. https://www.cavallomagazine.it/apertura/villaggio-arma-roma-carabinieri-c facebook
Dal 4 al 7.06, Festa dell’Arma dei #Carabinieri a Villa Borghese: Villaggio Arma con stand, incontri e carosello a cavallo il 7/6. 4 e 5.06 apertura straordinaria Comando Generale - v.le Romania 45: ingresso libero, con prenotazione. Info ow.ly/PAiz x.com
A Roma al via il Villaggio Arma dei carabinieri, il programma dal 4 al 7 giugno a Villa BorgheseDal 4 al 7 giugno 2026 a Villa Borghese è allestito il Villaggio Arma, in occasione del 212° Annuale di Fondazione ... fanpage.it
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A Villa Borghese arriva il Villaggio Arma: quattro giorni tra tecnologia, sport, sicurezza e spettacoloDal 4 al 7 giugno Villa Borghese ospita il Villaggio Arma 2026: attività per famiglie, simulazioni, sport, tecnologia e incontri per celebrare il 212° anniversario dei Carabinieri. romadailynews.it