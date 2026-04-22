La Federazione delle professioni sanitarie inaugura la nuova sede a Roma

La Federazione delle professioni sanitarie ha aperto ufficialmente la sua nuova sede a Roma. L'edificio è stato progettato come un luogo di incontro e discussione tra professionisti del settore, con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra diverse figure sanitarie e rappresentare le istanze del settore. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti, che hanno partecipato all'evento con entusiasmo.

ROMA (ITALPRESS) – Uno spazio istituzionale pensato come luogo di confronto tra salute, cultura e società, destinato a ospitare eventi, incontri e iniziative rivolte al pubblico: la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Balestra, in piazza Santi Apostoli a Roma. Si tratta di un patrimonio architettonico di grande pregio che si integra con la missione della Federazione, rappresentativa di 165mila professionisti, che operano su tutto il territorio nazionale. “Con il recupero di questo luogo, ci sentiamo parte attiva nella valorizzazione del patrimonio artistico”, ha sottolineato il presidente Diego Catania.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Federazione nazionale pensionati Cisl di Ferrara, si inaugura una nuova sedeLa Federazione nazionale pensionati Cisl di Ferrara annuncia l’inaugurazione della nuova sede situata in viale della Repubblica, a Bondeno.

Stati Generali FNO TSRM e PSTRP: il futuro delle professioni sanitarie al centro del dibattito a RomaSi sono conclusi gli Stati generali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Incontro Fiaso e Fnopi, prosegue la sinergia su territorio e professioni; Fiaso E Fnopi Rilanciano L’alleanza Su Territorio E Professioni; Fiaso e Fnopi rilanciano sinergia su territorio e professioni; Sanità territoriale, Fiaso e Fnopi rafforzano l’alleanza su professioni e organizzazione.

Incontro Fiaso e Fnopi, prosegue la sinergia su territorio e professioniQuattro le direttrici emerse dall'incontro: organizzazione, territorio, qualità dei servizi e valorizzazione della professione infermieristica. Quintavalle (Fiaso): Infermieri leva decisiva per il ca ... quotidianosanita.it

La Federazione delle professioni sanitarie inaugura la nuova sede a RomaROMA (ITALPRESS) – Uno spazio istituzionale pensato come luogo di confronto tra salute, cultura e società, destinato a ospitare eventi, incontri e iniziative rivolte al pubblico: la Federazione nazion ... msn.com

Federazione Pugilistica Italiana - facebook.com facebook

Danzopoli, bufera sulla Federazione. La Presidente Lunetta: «Mi prendo un pausa di riflessione». Perquisite casa e uffici x.com