Blitz ad Amalfi | sequestrati quattro stabilimenti balneari i controlli

Nella giornata di mercoledì, la Guardia Costiera ha effettuato un intervento ad Amalfi, sequestrando quattro stabilimenti balneari. Questi stabilimenti erano stati interessati dal provvedimento del Tar che aveva bloccato le proroghe delle concessioni demaniali già a dicembre dello scorso anno. L’operazione fa seguito ai controlli effettuati in quella zona e riguarda immobili che si trovano sotto osservazione per motivi legati alle concessioni.

Guardia Costiera in azione, ad Amalfi: mercoledì sono stati sequestrati quattro stabilimenti balneari già interessati dal blocco delle proroghe delle concessioni demaniali disposto dal Tar lo scorso dicembre. Alcune strutture avrebbero riaperto nonostante i giudici amministrativi avessero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ciclone Harry, iter semplificato per ricostruire gli stabilimenti balneariNuove procedure regionali per accelerare il ripristino delle strutture danneggiate dal maltempo. “Spiagge della salute”: buone pratiche sportive negli stabilimenti balneariSi è svolta a Napoli, presso la sede di Confcommercio Campania in Piazza Municipio, la presentazione del progetto “Spiagge della Salute”, iniziativa... Altri aggiornamenti Amalfi, sequestrati stabilimenti balneari permanenti: stop alle aperture senza concessioneBlitz della Guardia Costiera ad Amalfi nella mattinata del 16 aprile: posti sotto sequestro i quattro stabilimenti balneari - Stella Maris, Silver Moon, Mar di Cobalto e Marina Grande - interessati da ... ilvescovado.it Amalfi, blitz della Guardia Costiera: sequestrati quattro stabilimenti balneariStampaBlitz della Guardia Costiera lungo il litorale amalfitano: nella mattinata di mercoledì sono stati posti sotto sequestro quattro stabilimenti balneari – Stella Maris, Silver Moon, Mar di Cobalto ... salernonotizie.it