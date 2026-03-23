Anarchici morti a Roma mentre preparavano una bomba | sequestrati i cellulari li avevano lasciati a casa

Saranno analizzati i cellulari di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti a Roma mentre preparavano una bomba. L'ipotesi è che volessero colpire il Tecnopolo della Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anarchici morti mentre preparavano una bomba: ipotesi attentato al Polo Tuscolano della PoliziaInterrogate due persone e perquisite le abitazioni di altre cinque appartenenti alla galassia anrchiche.

Tutto quello che riguarda Anarchici morti

Temi più discussi: Roma, chi erano Ardizzone e Mercogliano morti nel crollo del casolare; Anarchici morti, interrogate due persone. Tra le ipotesi un attentato nel quadrante sud-est di Roma; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino; Esplosione a Roma, morti due anarchici.

Anarchici morti a Roma mentre preparavano una bomba: sequestrati i cellulari, li avevano lasciati a casaSaranno analizzati i cellulari di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti a Roma mentre preparavano una bomba ... fanpage.it

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Trovati i telefonini degli anarchici morti fabbricando la bomba Un arresto a Catania Rinaldo Frignani, @Corriere x.com

«Sono morti in azione, combattendo». Con queste parole ambienti anarchici hanno rivendicato la morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, deceduti nell’esplosione di un ordigno artigianale che stavano preparando in un casolare all’interno del Par facebook