Contrasto ai reati ambientali quattro persone denunciate in Irpinia

Nell’Irpinia, quattro persone sono state denunciate durante controlli coordinati tra i Carabinieri e il Gruppo Forestale. Le operazioni hanno riguardato la verifica della gestione dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non, prodotti dal ciclo di attività. Le verifiche sono state eseguite in modo mirato e congiunto, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme ambientali e prevenire reati legati all’abuso e allo smaltimento illecito di materiali.

Nell’ambito di servizi congiunti disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, sono stati eseguiti mirati controlli finalizzati alla verifica della corretta gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal ciclo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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