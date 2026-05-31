Tre persone sono state denunciate dopo aver tentato di mettere in atto tre truffe per un totale di 12.000 euro. Le autorità hanno impedito che le frodi andassero a buon fine, evitando perdite economiche per le vittime. Gli interventi sono stati condotti in diverse fasi, portando alla segnalazione delle tre persone coinvolte. Nessun dettaglio sui metodi utilizzati o sulle vittime coinvolte è stato reso noto.

Tre persone sono state denunciate e tre tentate truffe, per un totale di 12mila euro, sono state fortunatamente sventate. È questo il bilancio di diverse operazioni messe a segno di recente dai carabinieri del Fermano. Il primo episodio è accaduto a Servigliano, dove i militari dell’Arma hanno concluso un’attività d’indagine che ha portato alla denuncia, in stato di libertà per truffa, di uno straniero di 42 anni. L’uomo, con il pretesto di vendere degli infissi per la casa, aveva tratto in inganno un abitante del posto attraverso l’utilizzo di false promesse e di sistematici rinvii sull’esecuzione, ovviamente fittizia, dei lavori. Grazie a questo stratagemma, il truffatore era riuscito a farsi accreditare la somma complessiva di 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sventate truffe per 12mila euro: tre persone denunciate

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