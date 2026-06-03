Roma aperture straordinarie gratuite | nove siti archeologici restaurati con il PNRR aprono al pubblico

Nove siti archeologici di Roma, restaurati con fondi del PNRR, saranno aperti gratuitamente al pubblico nei fine settimana di giugno. Le visite sono organizzate dalla Sovrintendenza Capitolina e rappresentano un’opportunità per esplorare il patrimonio archeologico della città.

Nei fine settimana di giugno la Capitale celebra il suo patrimonio archeologico con un’iniziativa eccezionale: nove siti appena restaurati grazie al programma PNRR – Caput Mundi aprono gratuitamente al pubblico con visite straordinarie curate dalla Sovrintendenza Capitolina. Un’occasione unica per riscoprire luoghi simbolo della storia di Roma, alcuni dei quali visitabili per la prima volta. Le aperture speciali partiranno da domenica 7 giugno e coinvolgeranno aree monumentali note e siti meno conosciuti ma di straordinario valore storico e archeologico, restituiti alla città grazie a importanti interventi di recupero e valorizzazione. Tra... 🔗 Leggi su Funweek.it

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