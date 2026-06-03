Roma allarme borseggi nel ponte del 2 giugno | donna incinta derubata

Durante il ponte del 2 giugno a Roma, una donna incinta è stata vittima di un furto. La polizia ha intensificato i controlli in tutta la città per contrastare i borseggi e altri reati contro il patrimonio. Nei giorni di festa sono stati segnalati diversi episodi di furti con destrezza, portando a un aumento delle misure di sicurezza nelle zone più frequentate. Nessuna altra informazione sulle modalità o sui responsabili del furto.

Roma, 3 giugno 2026 – Controlli rafforzati a Roma durante il ponte del 2 giugno contro i reati contro il patrimonio e i furti con destrezza. Nelle ultime ore, l’attività dei Carabinieri ha portato all’arresto di 6 persone in diversi interventi nella Capitale. Le operazioni rientrano nei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Rione Monti, donna incinta derubata fuori da un ristorante. L’episodio più delicato è avvenuto nel cuore del Rione Monti, in piazza degli Zingari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'allarme truffe non si ferma: donna stordita e derubata in casaUn episodio di truffa ha coinvolto una donna che è stata stordita e derubata nella sua abitazione.

Cosa fare a Roma nel weekend del 2 giugno 2026: gli eventi in programma per il ponteDurante il ponte del 2 giugno 2026 a Roma, i musei saranno aperti con orari straordinari.

Temi più discussi: Roma, scippi e borseggi nel ponte del 2 giugno. Incinta derubata dello zaino a Monti; Borseggiatrici al mercato di Como, una donna le filma e le fa allontanare: Andate a lavorare; Roma. Monti, donna incinta derubata davanti al ristorante: 6 arresti nel ponte del 2 giugno.

Roma, chi è la mamma borseggiatrice arrestata a scuola dei figli: Sevela Cizmic, 7 figli, era latitante da sei anniA Milano aveva messo a segno decine di borseggi, così tanti da accumulare condanne su condanne che sommate erano arrivate a quasi dieci anni di reclusione. Lei, Sevala Cizmic, se ... ilmessaggero.it

Roma, in metro e a Termini furti, borseggi e droga nella rete sotterranea: 6 arresti della PoliziaNel sistema della metropolitana di Roma e nelle aree ad alta affluenza come la stazione Termini, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli contro furti, borseggi e spaccio di droga, portando a ... ilmessaggero.it