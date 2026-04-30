L' allarme truffe non si ferma | donna stordita e derubata in casa

Un episodio di truffa ha coinvolto una donna che è stata stordita e derubata nella sua abitazione. Dopo un caso simile verificatosi in un altro comune, l’amministrazione locale di Barzio ha diffuso un avviso alla popolazione, invitando i cittadini a essere vigili e a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero di emergenza 112 in presenza di situazioni sospette. La crescente diffusione di questi episodi ha portato a nuove raccomandazioni pubbliche.

Dopo Calolziocorte, anche il comune di Barzio lancia l'allarme truffe chiedendo alla cittadinanza di prestare la massima attenzione e di avvisare subito le forze dell'ordine al numero 112 in caso di episodi sospetti. Proprio nel paese della Valsassina un colpo è stato infatti messo a segno nei.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Allarme truffe, anziani nel mirino. Donna consegna denaro e oroRecenti episodi di truffa, o tentativi di raggiri, sono stati registrati nel comprensorio del Trasimeno e in particolare a Magione e Castiglione del... Scafati, allarme truffe: fingono benedizioni per entrare in casaUn gruppo di malintenzionati sta suonando ai citofoni di Scafati, spacciandosi per esponenti religiosi che avrebbero necessità di entrare nelle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polizia Postale, l'allarme sulle truffe nell'e-commerce; Truffe, ora scatta l’allarme su Tari e multe; Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: Non siamo noi, è phishing; Siamo della polizia locale, venga in ufficio, ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigili. Ariccia, allarme truffe TARI: il Comune avverte i cittadini sui falsi messaggi di pagamentoAttenzione ai tentativi di truffa legati alla TARI. Il Comune di Ariccia lancia un avviso alla cittadinanza dopo diverse segnalazioni relative a messaggi ... castellinotizie.it Rezzato, allarme truffe nel nome della Casa di riposo Almici: false raccolte fondi al telefonoContinuano i tentativi di truffa telefonica ai danni dei cittadini. L'ultima segnalazione arriva dalla Casa di riposo Evaristo Almici di Rezzato (via del ... bsnews.it Allarme forze dell’ordine: Truffe e raggiri ai danni degli anziani in aumento del 24%. La preda più facile ha più di 80 anni, ha perso il coniuge, è Presidente della repubblica. Grazia a Nicole Minetti, Mattarella furioso con il ministro Nordio che ha concesso pare - facebook.com facebook Allarme #truffe online: il Ministero della #Salute segnala la diffusione di email false che usano il suo nome per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali. I messaggi invitano a cliccare su link per rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare il Fascicolo sa x.com