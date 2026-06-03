Roma al Brancaccio arrivano Raffaella Carrà Amélie e Mrs Doubtfire | la nuova stagione

Notizia in breve

Al Teatro Brancaccio di Roma è stata annunciata la programmazione per la stagione 2026-2027, che prevede l’arrivo di spettacoli come “Raffaella”, “Amélie” e “Mrs. Doubtfire”. La stagione comprenderà sia commedie musicali che musical, con alcuni classici come “Aggiungi un posto a tavola” e alcune novità ispirate a film famosi. La proposta artistica si concentra su produzioni di diverso genere e provenienza.