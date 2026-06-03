Roma al Brancaccio arrivano Raffaella Carrà Amélie e Mrs Doubtfire | la nuova stagione

Da cdn.ilfaroonline.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Teatro Brancaccio di Roma è stata annunciata la programmazione per la stagione 2026-2027, che prevede l’arrivo di spettacoli come “Raffaella”, “Amélie” e “Mrs. Doubtfire”. La stagione comprenderà sia commedie musicali che musical, con alcuni classici come “Aggiungi un posto a tavola” e alcune novità ispirate a film famosi. La proposta artistica si concentra su produzioni di diverso genere e provenienza.

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Nel cartellone trovano spazio anche testi letterari come “Assassinio sull’Orient Express”, con Greg nella parte di Poirot, insieme a spettacoli di danza, prosa, comicità, concerti ed eventi speciali. L’obiettivo resta quello di avvicinare allo spettacolo dal vivo un pubblico sempre più ampio. Tra i protagonisti annunciati c’è Greg, Claudio Gregori, che interpreterà il celebre detective belga dei romanzi di Agatha Christie in “Assassinio sull’Orient Express”, per la regia di Roberto Valerio. La prima è in programma il 26 dicembre. Insieme a Neri Marcorè, Greg dà vita anche a un siparietto ironico sull’abitudine di chiedere biglietti omaggio. Longobardi ricorda invece che acquistare un biglietto intero rappresenta «un piccolo gesto verso la consapevolezza del valore immateriale del teatro». 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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