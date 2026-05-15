Raffaella il musical sulla Carrà al Teatro Brancaccio

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Un tributo autentico. Un'esplosione di musica e colori. Un musical che è già leggenda". Si presenta così, “Raffaella, il musical”, progetto teatrale dedicato ad un'icona senza tempo come Raffaella Carrà.Lo spettacolo sarà al Teatro Brancaccio dal 10 febbraio 2027 ed è stato presentato nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Raffaella, El musical - Teatro Capitol - Nov'25

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