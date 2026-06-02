Roma | accoltella e uccide il vicino durante lite fermato 18enne

Un giovane di 18 anni ha accoltellato e ucciso il vicino durante una lite in un palazzo di via di Villa Stellone 32, nel quartiere di Primavalle a Roma. L’episodio è avvenuto intorno alle 21. La vittima è stata colpita con un’arma da taglio e si è accasciata a terra. Il giovane è stato fermato dai carabinieri sul posto.

Roma, 2 giu. (LaPresse) – È degenerata in omicidio una lite scoppiata intorno alle 21 in un palazzo di via di Villa Stellone 32, nel quartiere di Primavalle a Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile, gli agenti del distretto Primavalle, le Volanti della questura e la scientifica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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