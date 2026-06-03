Coltellata al collo 18enne colombiano uccide il vicino di casa

Un ragazzo di 18 anni ha ucciso il vicino di casa con un colpo di coltello al collo. L’aggressione è avvenuta in un appartamento della zona residenziale. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha arrestato il giovane poco dopo l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del gesto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio o sul movente.

ROMA – “Me lo ha accoltellato, me lo ha accoltellato”. È la voce di una donna a squarciare il silenzio della notte a Casal del Marmo. Un omicidio si è consumato tra i palazzi di via Vignastellone 32. Un uomo di 54 anni è stato ammazzato a coltellate da un vicino di casa, un ragazzo di 18 anni. Fatale, secondo i primi riscontri raccolti da RomaToday, sarebbe stata una coltellata al collo. I fatti si sono consumati poco dopo le 21 di martedì 2 giugno. Le prime urla, figlie di dissidi di vicinato, hanno allertato i residenti che praticamente in massa si sono affacciati. Quelle grida poi si sono trasformate in minacce. Un preludio all’aggressione e, quindi, all’omicidio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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