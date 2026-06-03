Roland Garros Warner Bros al lavoro per trasmettere in chiaro derby italiano in semifinale

Warner Bros. Discovery sta valutando di trasmettere in chiaro la semifinale di Roland Garros tra due tennisti italiani, dopo che uno di loro ha vinto ai quarti contro un avversario di alto livello. La decisione riguarda la possibilità di rendere visibile l’incontro senza abbonamento, in seguito alla vittoria di Cobolli. La scelta si basa sull’interesse suscitato dalla partita e sulla richiesta di visibilità per il match successivo. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

(Adnkronos) – Warner Bros. Discovery, secondo quanto apprende l’Adnkronos, starebbe valutando in queste ore la possibilità di rendere la semifinale del Roland Garros visibile in chiaro, dopo la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale. Una riflessione che arriverebbe anche alla luce dell’appello del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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