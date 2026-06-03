Cobolli favola Roland Garros | batte Auger-Aliassime e vola in semifinale nel derby italiano

Flavio Cobolli ha battuto Felix Auger-Aliassasse in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, dopo 3 ore e 24 minuti di gioco sul Philippe-Chartier. Con questa vittoria, il tennista romano si è qualificato per la prima volta in carriera alle semifinali di uno Slam. La partita è durata più di tre ore e si è conclusa con il successo nel quarto set.

Flavio Cobolli continua a scrivere la storia del suo Roland Garros. Il romano ha battuto Felix Auger-Aliassime in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 24 minuti di battaglia sul Philippe-Chartier, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Slam. una vittoria enorme, arrivata contro un avversario destinato a salire al numero 4 del mondo. La partita era iniziata in salita: Cobolli ha perso il primo set e si è ritrovato sotto 1-3 nel secondo. Con la chiusura del tetto, però, il match è cambiato. L’azzurro ha aumentato rotazioni, profondità e lucidità, togliendo ritmo al canadese e ribaltando completamente l’inerzia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Cobolli da favola, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros

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