Flavio Cobolli si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2026, raggiungendo per la prima volta questa fase in un torneo dello Slam. È il sesto tennista italiano a arrivare tra i migliori quattro in un evento di questa portata. La data e l’orario della partita non sono stati ancora comunicati, né l’avversario. Non sono stati annunciati dettagli sul possibile derby italiano tra Cobolli e un altro giocatore azzurro.

Flavio Cobolli si è qualificato alle semifinali del Roland Garros 2026: per la prima volta in carriera è riuscito ad approdare tra i migliori quattro in un torneo dello Slam, sesto italiano a raggiungere questo turno in uno degli eventi più prestigiosi del panorama tennistico. Il romano ha saputo rimontare il canadese Felix Auger-Aliassime sulla terra rossa di Parigi, emergendo dopo aver perso il primo set ed essere andato sotto nella seconda frazione per 1-3. Con le spalle al muro, il nostro portacolori ha reagito di rabbia sotto il tetto del Philippe Chatrier (chiuso dopo la prima frazione condizionata dal vento) ed è stato impeccabile contro un avversario che da lunedì sarà il nuovo numero 4 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - Quando gioca Flavio Cobolli la semifinale al Roland Garros? Data, orario, avversario: ci sarà un derby italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LE PRIME PAROLE DI FLAVIO COBOLLI DOPO LA VITTORIA CONTRO AUGER ALIASSIME AL ROLAND GARROS

Notizie e thread social correlati

Cobolli quando gioca a Parigi? Batte Svajda e vola ai quarti del Roland Garros: data, orario, dove vederla (tv e streaming) e avversario (Aliassime o Tabilo)Flavio Cobolli ha vinto il suo match a Parigi contro l'americano Svajda, qualificandosi così per i quarti di finale del Roland Garros.

Quando Flavio Cobolli gioca la finale a Monaco? Avversario, programma, orario, tv, streamingFlavio Cobolli si è qualificato per la finale del torneo ATP 500 di Monaco dopo aver battuto in due set il tennista tedesco, attualmente tra i primi...

Temi più discussi: Flavio Cobolli, dall'incubo di inizio 2025 alle porte della top 10 ATP: al Roland Garros per la consacrazione · Tennis; Cobolli-Svajda vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Cobolli-Auger Aliassime oggi nei quarti al Roland Garros, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming; Cobolli-Auger Aliassime, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Inizia il match di ottavi di finale di Flavio Cobolli! L'italiano sfida Zachary Svajda per un posto nei migliori otto giocatori del Roland Garros x.com

RG R2: (10) Flavio Cobolli ha battuto Wu Yibing 6-4 6-4 6-4 reddit

Cobolli in semifinale al Roland Garros: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tvFlavio ha battuto in quattro set Auger-Aliassime e ha proseguito il suo cammino a Parigi: il suo prossimo rivale sarà un suo connazionale di nome Matteo ... corrieredellosport.it

Quando gioca Flavio Cobolli la semifinale al Roland Garros? Data, orario, avversario: ci sarà un derby italianoFlavio Cobolli si è qualificato alle semifinali del Roland Garros 2026: per la prima volta in carriera è riuscito ad approdare tra i migliori quattro in ... oasport.it