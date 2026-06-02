Durante la sessione notturna, Sabalenka ha battuto Osaka con un risultato netto, avanzando ai quarti di finale. La partita ha attirato l’attenzione anche sull’abbigliamento delle giocatrici, che ha suscitato un dibattito riguardo ai premi. La prestazione delle due atlete ha avuto un ruolo centrale nel risultato, con Sabalenka che ha dominato sul campo. La sfida si è svolta in un contesto in cui l’abbigliamento è diventato un tema di discussione pubblica.

? Punti chiave Come ha influenzato la sessione notturna la prestazione delle due atlete?. Perché l'abbigliamento delle giocatrici ha scatenato un dibattito sui premi?. Quale errore mentale ha causato il crollo decisivo di Naomi Osaka?. Chi sarà la prossima sfida di Sabalenka per raggiungere la finale?.? In Breve Sabalenka vince il primo set per 7-5 dopo una battaglia tattica intensa.. La sessione notturna allo Chatrier ospita donne dopo 33 serate maschili consecutive.. Osaka perde il secondo set per 6-3 subendo il dominio della bielorussa.. Sabalenka affronterà Diana Shnaider nei quarti di finale del torneo.. Aryna Sabalenka sbarca ai quarti di fine Roland Garros battendo Naomi Osaka per 7-5 6-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sabalenka travolge Osaka: la regina del Roland Garros vola ai quarti

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